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В Суворовском районе в сгоревшей квартире обнаружен труп
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Суворовском районе в сгоревшей квартире обнаружен труп

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 55-летнего мужчины после тушения пожара в Суворове.
 
В ночь на 4 октября в одной из квартир, расположенных на ул. Привокзальной, 4, произошел серьезный пожар. В результате происшествия в комнате размером 3×4 м сгорела кровать и постельные принадлежности, комната и коридор выгорели внутри. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В сгоревшей квартире пожарные обнаружили труп мужчины.
 
- Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — отметили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.
 
В ведомстве уточнили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:19 0
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