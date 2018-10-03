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Розыск: Полиция продолжает поиски мужчины, пытавшегося зарезать жену

Розыск: Полиция продолжает поиски мужчины, пытавшегося зарезать жену

Следователи просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 02, 8 (4872) 32-22-49, 49-36-19, 49-36-14.

Следственный комитет по Тульской области продолжает розыск Владимира Федоровича Филатова, 20.01.1970 года рождения. Мужчину подозревают в покушении на убийство его бывшей супруги. Myslo писал об этой истории здесь.

Следователи обнаружили автомобиль «Газель», принадлежавший разыскиваемому. Он сдал машину на металлолом.

Самого мужчину пока не нашли. Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 02, 8 (4872) 32-22-49, 8 (4872) 49-36-19, 8 (4872) 49-36-14 либо в официальных аккаунтах следственного управления в социальных сетях: Instagram, Твиттер, Facebook, ВКонтакте.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:10 +3
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