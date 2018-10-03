Розыск: Полиция продолжает поиски мужчины, пытавшегося зарезать жену

Следователи просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 02, 8 (4872) 32-22-49, 49-36-19, 49-36-14.

Следственный комитет по Тульской области продолжает розыск Владимира Федоровича Филатова, 20.01.1970 года рождения. Мужчину подозревают в покушении на убийство его бывшей супруги. Myslo писал об этой истории здесь.

Следователи обнаружили автомобиль «Газель», принадлежавший разыскиваемому. Он сдал машину на металлолом.