Розыск: Полиция продолжает поиски мужчины, пытавшегося зарезать жену
Следователи просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 02, 8 (4872) 32-22-49, 49-36-19, 49-36-14.
Следственный комитет по Тульской области продолжает розыск Владимира Федоровича Филатова,
Следователи обнаружили автомобиль «Газель», принадлежавший разыскиваемому. Он сдал машину на металлолом.
Самого мужчину пока не нашли. Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 02,