«Ожившие» картины Ван Гога: туляков приглашают на необычную выставку

Фото Алексея Пирязева.

В Туле в «Ликерке Лофт» открылась мультимедийная выставка «Ван Гог. Письма к Тео». Корреспонденты Myslo посетили презентацию проекта.

Роман Агибалов, руководитель рекламного агентства «Ворота солнца»:

Роман Агибалов - С момента открытия первого выставочного мультимедийного пространства прошел год. За это время мы перешли на новый качественный уровень. Теперь вы видите результат этой работы. Мы рады представить новую выставку, которая будет проходить в ближайшие месяц-два. Это то, что стоит посмотреть и послушать. Здесь сочетаются интересная инсталляция, музыкальное и текстовое сопровождение.

Выставка рассказывает о жизни Винсента Ван Гога и особый акцент делается на отношения между ним и его младшим братом Тео. Именно Тео был единственным человеком, который во всем поддерживал художника — не только морально, но и финансово. В своих письмах Винсент рассказывал о своих маленьких победах, печальных мыслях и частых сомнениях. Практически каждая строчка пронизана одиночеством… Закадровый текст писем читает известный комментатор Василий Уткин.

«Одиночество среди людей» — так называлась тема, специально подготовленная к пресс-показу.

Глубокое погружение — так говорят о подобных мероприятиях. Как только зрители расположились за столиками, на которых стояли вазы с живыми подсолнухами, началось действо. На стенах замелькали проекции картин знаменитого художника под звуковое сопровождение.

Для более глубокого восприятия организаторы пригласили актера сыграть роль Ван Гога. Впечатляет! Актер отлично передал образ художника — его отчаянье, радость, огорчение, печаль. Такая подача действительно цепляет, чувствуешь себя частью инсталляции.