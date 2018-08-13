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Шестилетнему Саше Зайцеву нужна ваша помощь!

Шестилетнему Саше Зайцеву нужна ваша помощь!

У мальчика детский церебральный паралич. На лечение необходимо собрать 53 000 рублей.

Маленькому Саше Зайцеву из Ефремова требуется помощь. Историю шестилетнего мальчика рассказывает его мама:

«В возрасте 1,5 месяца мой сын попал в реанимацию ТДОКБ, где произошло две длительных задержки дыхания. Через две недели пребывания нас перевели в больницу Св. Владимира в Москве, где сделали всё необходимое. Но, увы, как сказали нам врачи, мы слишком поздно к ним попали, уже очень сильно пострадал мозг.

Первые полтора года мы оперировались, восстанавливались, часто болели, и возможность приступить к реабилитации у нас появилась только к полутора годам. Много времени упущено, но мы не сдаемся и реабилитируемся, и у нас есть результаты.

Первые реабилитации Саша проходил в ГУЗ ТО „Центр детской психоневрологии“, но, к сожалению, их методики не смогли помочь.

Мы несколько лет ездили за свой счет в Москву и Владимир на реабилитацию и обследования. Прошли три курса в центре Галилео (Москва), 7 курсов — в центре „Дети Ангелы“ (Владимир, Москва), 7 курсов в ИМТ (Москва).

И вот последние два года мы реабилитируемся у себя в Туле в замечательном центре Logos. Для нас это большая находка, так как это рядом с домом. В центре работают замечательные специалисты, есть все необходимые занятия. При этом индивидуальный подход к каждому ребенку.

Саша изменился как двигательно, так и интеллектуально, за что мы очень благодарны специалистам данного центра.

Так как реабилитация платная, а проходить необходимо как минимум три курса в год, наша семья испытывает финансовые сложности. В семье у нас работает только муж, мы получаем пенсию на ребенка. В связи с этим обращаемся за помощью в благотворительный фонд „Не молчи“. Спасибо всем, кто откликнется на наш сбор».

Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь.

Вся необходимая информация о ребенке и БФ «Не молчи» находится на сайте.

Напомним, что ранее фонд помогал маленькой Алёне Лапкиной. Тогда на лечение собрали 80 000 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:48 +4
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