Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле семь фонтанов законсервируют на зиму
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О работах по консервации фонтана на Крестовоздвиженской площади тульским журналистам рассказала начальник управления благоустройства Татьяна Матвеева.
В Туле подлежат консервации семь фонтанных комплексов:
- в сквере Тульского академического театра драмы;
- в сквере «Тулякам — Героям Советского Союза»;
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в сквере
Л. Н. Толстого;
- на Крестовоздвиженской площади;
- у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
- в Могилевском сквере;
- на Красноармейском проспекте, д. 14.
Татьяна Матвеева
- При проведении работ по консервации фонтанных комплексов проводится слив воды, продувка системы водопровода, снятие насадок и форсунок, установка заглушек, — отметила начальник управления благоустройства Татьяна Матвеева.
Для защиты внешней облицовки фонтанных комплексов на Крестовоздвиженской площади и в сквере Тульского академического театра драмы будет произведен монтаж деревянных коробов.
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