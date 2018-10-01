новости
новости
Регистрация
В Туле семь фонтанов законсервируют на зиму
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле семь фонтанов законсервируют на зиму

Подробнее – в нашей статье.

О работах по консервации фонтана на Крестовоздвиженской площади тульским журналистам рассказала начальник управления благоустройства Татьяна Матвеева.

В Туле подлежат консервации семь фонтанных комплексов:

  • в сквере Тульского академического театра драмы;
  • в сквере «Тулякам — Героям Советского Союза»;
  • в сквере Л. Н. Толстого;
  • на Крестовоздвиженской площади;
  • у мемориала «Защитникам неба Отечества»;
  • в Могилевском сквере;
  • на Красноармейском проспекте, д. 14.

 

Татьяна Матвеева

- При проведении работ по консервации фонтанных комплексов проводится слив воды, продувка системы водопровода, снятие насадок и форсунок, установка заглушек, — отметила начальник управления благоустройства Татьяна Матвеева.

Для защиты внешней облицовки фонтанных комплексов на Крестовоздвиженской площади и в сквере Тульского академического театра драмы будет произведен монтаж деревянных коробов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:41 +2
Другие статьи по темам
Люди
Татьяна Матвеева
Место
Тула
Прочее
консервация фонтановфонтаны

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

АО «Россельхозбанк»: Надежный финансовый партнер в развитии сельского хозяйства
АО «Россельхозбанк»: Надежный финансовый партнер в развитии сельского хозяйства
Жуткая авария с фурой на М-4 «Дон»: скончалась еще одна участница ДТП
Жуткая авария с фурой на М-4 «Дон»: скончалась еще одна участница ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.