В Туле семь фонтанов законсервируют на зиму

Фото пресс-службы администрации Тулы.

О работах по консервации фонтана на Крестовоздвиженской площади тульским журналистам рассказала начальник управления благоустройства Татьяна Матвеева.

В Туле подлежат консервации семь фонтанных комплексов:

в сквере Тульского академического театра драмы;

в сквере «Тулякам — Героям Советского Союза»;

в сквере Л. Н. Толстого ;

; на Крестовоздвиженской площади;

у мемориала «Защитникам неба Отечества»;

в Могилевском сквере;

на Красноармейском проспекте, д. 14.

Татьяна Матвеева - При проведении работ по консервации фонтанных комплексов проводится слив воды, продувка системы водопровода, снятие насадок и форсунок, установка заглушек, — отметила начальник управления благоустройства Татьяна Матвеева.

Для защиты внешней облицовки фонтанных комплексов на Крестовоздвиженской площади и в сквере Тульского академического театра драмы будет произведен монтаж деревянных коробов.