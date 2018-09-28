ДТП в Алексине: Легковушка приземлилась на крышу

27 сентября в 7.45 на улице Ломоносова в городе Алексин Тульской области, 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Lada 217030», по предварительной информации, не справился с управлением.

В результате он съехал с дороги на левую по ходу движения обочину, после чего врезался в деревянный забор и дерево, а потом опрокинулся.

В результате ДТП водитель с различными травмами обратился в районную больницу, где ему оказали медпомощь и отпустили домой.