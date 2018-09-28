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В Центральном парке Тулы состоялся совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Центральном парке Тулы состоялся совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии

Отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами.

УМВД России по Тульской области и региональное Управление Росгвардии организовали совместный развод сотрудников на мероприятия по обеспечению общественного порядка в Туле.

Руководители УМВД и Росгвардии ориентировали наряды патрульно-постовой службы, ДПС, участковых, подразделения вневедомственной охраны и общественников на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений, принятие мер для выявления нарушений миграционного законодательства и незаконных деяний в сфере оборота наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в ходе мероприятия наиболее отличившиеся при охране общественного порядка полицейские были отмечены почетными грамотами.

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совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 6
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 7
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 8
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 9
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 10
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 11
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 12
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 13
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 14
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 15
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 16
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 17
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 18
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 19
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 20
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 21
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 22
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 23
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 24
совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии, Фото: 25
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 −3
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