В Центральном парке Тулы состоялся совместный развод сотрудников полиции и Росгвардии

Фото Дмитрия Дзюбина.

УМВД России по Тульской области и региональное Управление Росгвардии организовали совместный развод сотрудников на мероприятия по обеспечению общественного порядка в Туле.

Руководители УМВД и Росгвардии ориентировали наряды патрульно-постовой службы, ДПС, участковых, подразделения вневедомственной охраны и общественников на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений, принятие мер для выявления нарушений миграционного законодательства и незаконных деяний в сфере оборота наркотиков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в ходе мероприятия наиболее отличившиеся при охране общественного порядка полицейские были отмечены почетными грамотами.