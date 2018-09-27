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Тульские депутаты разрешили ремонтировать дороги по ночам

Тульские депутаты разрешили ремонтировать дороги по ночам

Соответствующий законопроект приняли на заседании облдумы.

Проведении плановых работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог исключили из признаков состава административного правонарушения, установленного статьей 6.1−1 регионального Закона «Об административных правонарушениях в Тульской области».
 
Алексей Крыгин, заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, пояснил:
 
- Мы внесли такое изменение по опыту капремонта магистральных дорог в Туле. Перекрытие проспекта Ленина, улицы Металлургов и других магистралей в дневное время приведет к транспортному коллапсу. Поэтому ремонтируют их в ночное время. От шума страдает гораздо меньше людей, чем при закрытии улиц. И мы стараемся максимально быстро выполнить ночью все шумные работы.
 
Как поясняют разработчики законопроекта, в условиях высокой транспортной загруженности улиц ремонт дорог невозможен без полного перекрытия движения транспорта. Это может привести к перебоям в движении общественного транспорта, отсутствию возможности подъезда к объектам социальной инфраструктуры и общему возрастанию транспортной нагрузки на прилегающие дороги и улицы.
 
Поведение работ по ремонту и содержанию объектов улично-дорожной сети в ночное время может обеспечить сохранение пропускной способности улиц города, а также ускорить проведение ремонтных работ за счет сокращения времени на подвоз необходимых материалов, машин и оборудования.
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 11:35 +2
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