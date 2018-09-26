Погода в Туле 27 сентября: дождь, до +13 градусов, порывистый ветер

Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг ожидается облачность с прояснениями.

Ветер северо-западный 7-10 м/с., местами порывы до 17 метров в секунду. Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 9 мм).

Температура воздуха по области ночью – от +2 до +7 градусов, днём – до +13. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.