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Начальник тульского УФСИН Юрий Краснов ответит на вопросы граждан

Начальник тульского УФСИН Юрий Краснов ответит на вопросы граждан

Прямая линия состоится в четверг, 27 сентября, с 15 до 16 часов.

В Туле пройдёт прямая линия с начальником областного Управления ФСИН России Юрием Красновым. Также участие в работе прямой линии примут представители Общественной наблюдательной комиссии Тульской области и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека.

Граждане смогут задать вопросы касательно всех направлений деятельности УФСИН России по Тульской области, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Тульской области, а также условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему.

Прямая линия будет работать 27 сентября, с 15.00 до 16.00. Звонки принимаются по телефону: 8(4872)32-69-00.

 

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 −1
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