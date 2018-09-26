Начальник тульского УФСИН Юрий Краснов ответит на вопросы граждан

Прямая линия состоится в четверг, 27 сентября, с 15 до 16 часов.

В Туле пройдёт прямая линия с начальником областного Управления ФСИН России Юрием Красновым. Также участие в работе прямой линии примут представители Общественной наблюдательной комиссии Тульской области и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека.

Граждане смогут задать вопросы касательно всех направлений деятельности УФСИН России по Тульской области, в том числе по соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Тульской области, а также условий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему.