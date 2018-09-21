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Тульские школьники стали юными инспекторами дорожного движения

Тульские школьники стали юными инспекторами дорожного движения

В регионе действуют более 100 таких отрядов, их численность превышает 1500 человек.

С каждым годом движение юных инспекторов движение становится все более популярным среди школьников. Как сообщает отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, в регионе уже создано более 100 отрядов ЮИД, а число юных инспекторов уже превысило 1500.

Совсем недавно их ряды пополнили учащиеся тульского Центра образования № 39. На торжественном мероприятии, школьники поклялись быть вежливыми и честными, изучать правила дорожного движения и обучать им малышей, уважать себя и других, быть примером для друзей и одноклассников и участвовать в различных мероприятиях, посвященных безопасности на дороге.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции рассказали детям историю создания движения, рассказали об основных целях и задачах, а также провели обучающие занятия по ПДД. Особое внимание полицейские уделили самым актуальным вопросам – безопасному переходу через проезжую часть и использованию светоотражающих элементов в темное время суток.

Теперь ребята из ЦО № 39 совместно с сотрудниками ГИБДД во время социальных акций и мероприятий, будут формировать культуру поведения на дорогах среди своих сверстников. Все школьники, вступившие в новый отряд юных инспекторов движения, получили от областного УГИБДД памятные подарки с символикой подразделения и светоотражающими элементами.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 +2
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