В Щекино после ремонта открылась детская школа искусств

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Работы были проведены по поручению главы региона Алексея Дюмина.

В обновленной Щекинской детской школе искусств состоялся праздничный концерт, посвященный открытию сезона. Учебное заведение было отремонтировано по поручению губернатора Алексея Дюмина, который посетил ее в январе текущего года.

Работы начались в мае и были выполнены за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива» и бюджета Щекинского района. Директор школы Елена Стоян поблагодарила главу региона за помощь в ремонте здания.

Елена Стоян Мы очень довольны результатами. В школе появилась современная система вентиляции, заменена система отопления, полностью переоборудован актовый зал, сделана удобная сцена, отремонтированы внутренние помещения, кровля и фасад.

Директор Фонда «Перспектива» Юлия Федосеева сообщила, что за счет средств фонда был полностью выполнен косметический ремонт актового зала, отремонтированы гримерные, санузлы, внутренние помещения, система кондиционирования и отопление, электопроводка и часть кровли. Расходы по остальным работам взял на себя муниципалитет.

В Щекинской школе искусств занимаются 1440 ребят. Они осваивают музыку и хореографию, изучают иностранные языки, театральное искусство, а также живопись и декоративно-прикладные направления.