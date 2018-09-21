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В Щекино после ремонта открылась детская школа искусств
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Щекино после ремонта открылась детская школа искусств

Работы были проведены по поручению главы региона Алексея Дюмина.

В обновленной Щекинской детской школе искусств состоялся праздничный концерт, посвященный открытию сезона. Учебное заведение было отремонтировано по поручению губернатора Алексея Дюмина, который посетил ее в январе текущего года.

Работы начались в мае и были выполнены за счет средств Фонда развития Тульской области «Перспектива» и  бюджета Щекинского района. Директор школы Елена Стоян поблагодарила главу региона за помощь в ремонте здания.

Елена Стоян

Мы очень довольны результатами. В школе появилась современная система вентиляции, заменена система отопления, полностью переоборудован актовый зал, сделана удобная сцена, отремонтированы внутренние помещения, кровля и фасад.

Директор Фонда «Перспектива» Юлия Федосеева сообщила, что за счет средств фонда был полностью выполнен косметический ремонт актового зала, отремонтированы гримерные, санузлы, внутренние помещения, система кондиционирования и отопление, электопроводка и часть кровли. Расходы по остальным работам взял на себя муниципалитет.

В Щекинской школе искусств занимаются 1440 ребят. Они осваивают музыку и хореографию, изучают иностранные языки, театральное искусство, а также живопись и декоративно-прикладные направления.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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