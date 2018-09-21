Молодожены из Киреевска получили подарок от губернатора

Теперь у семьи Телешовых есть новый телевизор.

Накануне Дмитрий и Светлана Телешовы из Киреевска, вступившие в брак в День города Тулы, получили подарок от губернатора Алексея Дюмина.

Дмитрий и Светлана познакомились и начали встречаться восемь лет назад. Она – будущий врач-кардиолог, он – специалист компании «Ростелеком». В этом году молодые люди решили пожениться. Заявление на регистрацию подали в апреле, день свадьбы назначили на 8 сентября.

После официальной части бракосочетания в тульском ЗАГСе Дмитрий и Светлана отправились на прогулку по новой набережной и на открытии арт-объекта «Арка» встретили главу региона, который в этот момент принимал участие в праздничных мероприятиях и общался с туляками. Алексей Дюмин поздравил молодую пару с бракосочетанием, а через несколько дней передал им подарок.

От имени Алексея Дюмина подарок и поздравительный адрес супругам Телешовым вручила директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

В поздравлении, в частности, говорится: «Семья наполняет жизнь человека особым смыслом, дает ему уверенность и спокойствие. Будьте всегда вместе, оставайтесь надежной опорой друг для друга, растите детей, дарите им тепло и заботу. Пусть ваш брак будет долгим, крепким и светлым».

Супруги поблагодарили главу региона за подарок и внимание к молодым семьям.

«Очень приятно, что наша супружеская жизнь начинается с таких замечательных событий», - отметили молодожены.