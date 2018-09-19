Туляков приглашают на бесплатную экскурсию по городу

Фото из архива Myslo.

Экскурсия пройдет по Казанской набережной, улице Металлистов и др.

27 сентября комитет Тульской области по развитию туризма совместно с объединением гидов «Тула. Легенды и факты» организуют бесплатные пешеходные экскурсии по обновленному историческому центру города.

- Результатом глобальных изменений исторического центра – реализации комплексного проекта губернатора Алексея Дюмина «Тульская набережная» – стало увеличение разнообразия туристических продуктов и маршрутов, предлагаемых туристам, - сообщили в комитете.

Примером может служить новая экскурсионная программа, разработанная объединением гидов «Тула. Легенды и факты», которая будет впервые презентована тулякам и гостям города.

Экскурсия пройдет по Казанской набережной и улице Металлистов, знаковым местам и достопримечательностям исторического центра города.

Сбор групп у павильона «Центр приема гостей Тульской области» на площади Восстания (рядом с ТЦ «Утюг») в 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Приглашаются все желающие отметить Всемирный день туризма вместе с гидами «Тула. Легенды и факты».