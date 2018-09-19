новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают на бесплатную экскурсию по городу
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на бесплатную экскурсию по городу

Экскурсия пройдет по Казанской набережной, улице Металлистов и др.

27 сентября комитет Тульской области по развитию туризма совместно с объединением гидов «Тула. Легенды и факты» организуют бесплатные пешеходные экскурсии по обновленному историческому центру города.

- Результатом глобальных изменений исторического центра – реализации комплексного проекта губернатора Алексея Дюмина «Тульская набережная» – стало увеличение разнообразия туристических продуктов и маршрутов, предлагаемых туристам, - сообщили в комитете.

Примером может служить новая экскурсионная программа, разработанная объединением гидов «Тула. Легенды и факты», которая будет впервые презентована тулякам и гостям города.

Экскурсия пройдет по Казанской набережной и улице Металлистов, знаковым местам и достопримечательностям исторического центра города.

Сбор групп у павильона «Центр приема гостей Тульской области» на площади Восстания (рядом с ТЦ «Утюг») в 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Приглашаются все желающие отметить Всемирный день туризма вместе с гидами «Тула. Легенды и факты».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
туризмБесплатная экскурсия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Добро в село»
Волейболистки «Тулицы-2» приглашают болельщиков на матчи в Тулу
Волейболистки «Тулицы-2» приглашают болельщиков на матчи в Тулу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.