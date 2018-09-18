Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Губернатор Алексей Дюмин увлекся велоспортом: видео
Глава региона катается на велосипеде по Туле.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин увлекся велоспортом. Видео велопрогулки опубликовано в официальной группе правительства региона ВКонтакте.
Алексей Геннадьевич в именной форме команды Marathon-Tula на профессиональном велосипеде уверенно преодолевает длинные дистанции.
Отметим, что езда на велосипеде по шоссе — очень хорошая кардиотренировка.
Также наш губернатор увлекается и хоккеем. Алексей Дюмин является вратарем Ночной хоккейной лиги.
Другие статьи по темам
Люди
Место
Прочее