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Губернатор Алексей Дюмин увлекся велоспортом: видео
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин увлекся велоспортом: видео

Глава региона катается на велосипеде по Туле.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин увлекся велоспортом. Видео велопрогулки опубликовано в официальной группе правительства региона ВКонтакте.

Алексей Геннадьевич в именной форме команды Marathon-Tula на профессиональном велосипеде уверенно преодолевает длинные дистанции.

Отметим, что езда на велосипеде по шоссе — очень хорошая кардиотренировка.

Также наш губернатор увлекается и хоккеем. Алексей Дюмин является вратарем Ночной хоккейной лиги.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +2
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