Губернатор Алексей Дюмин увлекся велоспортом: видео

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Глава региона катается на велосипеде по Туле.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин увлекся велоспортом. Видео велопрогулки опубликовано в официальной группе правительства региона ВКонтакте.

Алексей Геннадьевич в именной форме команды Marathon-Tula на профессиональном велосипеде уверенно преодолевает длинные дистанции.

Отметим, что езда на велосипеде по шоссе — очень хорошая кардиотренировка.

Также наш губернатор увлекается и хоккеем. Алексей Дюмин является вратарем Ночной хоккейной лиги.