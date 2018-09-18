В Новомосковске в сборную Тульской области отберут юных волейболистов

С 28 по 30 сентября в Новомосковске пройдет первенство Тульской области по волейболу среди команд девушек 2004−2005 г. р. Всего в турнире примут участие 10 команд из Киреевска, Суворова, Кимовска, Щекино, Новомосковска и Тулы.

По итогам соревнований тренеры отберут лучших юных волейболисток, которые представят наш регион на первенстве России.

5−7 октября пройдут подобные соревнования среди команд юношей 2004−2005 г. р.

Игры состоятся в 10.00 в спортивном зале по адресу: Новомосковск, ул. Вахрушева, 65. Вход на матчи свободный.