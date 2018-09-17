В Туле вывезли более 3000 кубометров мусора

Об этом в ходе оперативного совещания администрации города рассказала начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева.

С 10 по 16 сентября сотрудники АО «Спецавтохозяйство» провели работы по очистке проезжих частей дорог по 206 улицам. Были задействованы 6 «Сканий» и 3 ВПМ.

Производились работы по мойке проезжих частей дорог 21 КДМ по 159 улицам.

Выполнены работы по мойке и очистке от смета пешеходных тротуаров, по мойке и очистке парковочных карманов, по сбору случайного мусора. Было задействовано 5 КДМ, 2 МТЗ (бочка), 4 мини-трактора «Вилли», 17 МТЗ (увлажнение).

Вывезено стихийных свалок общим объемом более 3,1 тыс. куб. м.

В среднем на уборку городских улиц АО «Спецавтохозяйство» было направлено 83 единицы техники и 127 человек.