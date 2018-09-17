Когда в Туле начнется отопительный сезон?

Фото из архива Myslo.

Об этом рассказал начальник управления по городскому хозяйству администрации города Валерий Дорожкин.

В Туле 179 котельных, 3056 многоквартирных домов с центральным отоплением, протяженность тепловых сетей составляет 533,5 км.

В настоящее время:

технически подготовлены 178 котельных (99,4%) — на одной котельной проводятся ремонтные работы дымососа в срок до 25 сентября,

проведены гидравлические испытания 533,5 км тепловых сетей (100%),

отремонтировано 332 котла (167%),

отремонтировано и заменено 377 насосов на котельных (132%),

проведены гидравлические испытания систем центрального отопления на 3017 МКД (98,7%),

заменено 34,21 км ветхих тепловых сетей (86%),

заменено 1,98 км водопроводных сетей (90%),

заменено 2,23 км сетей водоотведения (77%).

Администрация города провела автоматизацию котельных в поселках Иншинский, Октябрьский, Петелино, приобрела насосный агрегат для Зареченской котельной, материалы для замены ветхих тепловых сетей в посёлках Плеханово, Рассвет, Шатск, Ильинский и др.

С 3 по 10 сентября прошли проверки готовности потребителей тепловой энергии к работе в 2018-2019 гг.

По итогам проверок готовы 100% центров образования, учреждений здравоохранения, 35 УК из 98 получили паспорта готовности 13 сентября. Остальные управляющие компании при условии выполнения всех требований получат паспорта готовности до 20 сентября.

С 20 по 24 сентября проверят теплоснабжающие организации с последующей выдачей паспортов готовности.

Отопительный сезон начнется по постановлению главы администрации Тулы в случае, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха будет составлять 8 °C и ниже.

Суммарное время подачи тепла во все учреждения не должно превышать пяти суток. По предварительным данным, отопительный сезон начнется в октябре.

В первую очередь тепло будет подаваться в учреждения образования и здравоохранения, во вторую очередь — в жилые и административные здания, в учреждения высшего образования, в последнюю очередь — в промышленные здания. До официального начала отопительного сезона при наличии технической возможности тепло начнет подаваться в детские и лечебные учреждения.

После того как теплоснабжение будет подано в МКД, дается время на регулировку, затем ответственность несут управляющие компании.

Также будут работать телефоны горячих линий по вопросам начала и прохождения отопительного сезона.

Как отметил глава администрации города Евгений Авилов, работа горячих линий — эффективный способ контроля работы ресурсоснабжающих организаций в ходе отопительного сезона. Главным управлениям по округам дано поручение активно проводить работу со старшими по домам, чтобы максимально контролировать работу управляющих компаний в части распределения отопления по квартирам МКД.