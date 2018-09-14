В Туле из-за ремонта дороги на ул. Руднева трамваи изменят схему движения
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
С 16 по 19 сентября в Туле из-за ремонта дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Николая Руднева будет ограничено движение трамваев на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева.
Движение трамваев маршрутов №12 и 13 будет осуществляться по измененной схеме:
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12
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пос. Менделеевский – ул. Штыковая
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Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
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пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
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13
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ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский
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ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп
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ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский