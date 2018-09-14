В Туле из-за ремонта дороги на ул. Руднева трамваи изменят схему движения

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

С 16 по 19 сентября в Туле из-за ремонта дорожного покрытия и межрельсового пространства по ул. Николая Руднева будет ограничено движение трамваев на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева.

Движение трамваев маршрутов №12 и 13 будет осуществляться по измененной схеме: