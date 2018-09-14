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Из-за порыва трубы в Туле провалилась «Нива»
Фото из соцсетей.

Из-за порыва трубы в Туле провалилась «Нива»

Автомобиль достали спецтехникой, поврежденный участок двора АО «Тулагорводоканал» благоустроит в течение недели.

13 сентября на ул. Бондаренко, 23 в Туле произошла коммунальная авария — порыв трубы диаметром 200 мм. Из-за этого грунт во дворе дома размыло, и припаркованный автомобиль «Нива» провалился передними колёсами в образовавшийся размыв.

Фотографию машины разместили пользователи соцсети.

В пресс-службе администрации города Myslo рассказали, что автомобиль вытащили с помощью крана. АО «Тулагорводоканал» ликвидирует аварию, также уже произведена засыпка грунта. В течение недели водоканал благоустроит поврежденный участок.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:02 +1
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