Из-за порыва трубы в Туле провалилась «Нива»

Фото из соцсетей.

13 сентября на ул. Бондаренко, 23 в Туле произошла коммунальная авария — порыв трубы диаметром 200 мм. Из-за этого грунт во дворе дома размыло, и припаркованный автомобиль «Нива» провалился передними колёсами в образовавшийся размыв.

Фотографию машины разместили пользователи соцсети.

В пресс-службе администрации города Myslo рассказали, что автомобиль вытащили с помощью крана. АО «Тулагорводоканал» ликвидирует аварию, также уже произведена засыпка грунта. В течение недели водоканал благоустроит поврежденный участок.