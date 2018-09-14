В тульской школе прошла учебная тревога
Сотрудники образовательного учреждения отрабатывали действия в случае возникновения пожара.
14 сентября в тульском Центре образования № 1 им. Героя
Занятия состояли из двух частей — теории и практики. Сотрудникам школ и детских садов рассказали, в частности, об алгоритме эвакуации персонала и обучающихся.
На практике сотрудники образовательных учреждений города отработали случай ЧС: в школе сработала пожарная сигнализация, учителя вывели из здания на спортивную площадку всех учеников.
При проверке списка эвакуированных выяснилось, что в здании остался один человек.
На место приехали пожарные, сотрудники звена газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства вывели из здания пострадавшего. Далее локализовали и ликвидировали условный очаг пожара.
В региональном МЧС отмечают, что благодаря слаженным действиям сотрудников образовательных учреждений время эвакуации составило чуть более двух минут, это означает, что нормативные показатели не превышены.
Замечаний к персоналу учреждения у сотрудников МЧС не возникло, всё было сделано грамотно и четко, в соответствии с необходимыми инструкциями.
Такие тренировки проводятся ежегодно.
В этом году тренировки по пожарной безопасности в образовательных учреждениях Тульской области пройдут с 10 сентября по 14 ноября.