В тульской школе прошла учебная тревога

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

14 сентября в тульском Центре образования № 1 им. Героя России Д. Е. Горшкова сотрудники МЧС провели обучение руководителей и специалистов тульских образовательных организаций по действиям в случае возникновения пожара.

Занятия состояли из двух частей — теории и практики. Сотрудникам школ и детских садов рассказали, в частности, об алгоритме эвакуации персонала и обучающихся.

На практике сотрудники образовательных учреждений города отработали случай ЧС: в школе сработала пожарная сигнализация, учителя вывели из здания на спортивную площадку всех учеников.

При проверке списка эвакуированных выяснилось, что в здании остался один человек.

На место приехали пожарные, сотрудники звена газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства вывели из здания пострадавшего. Далее локализовали и ликвидировали условный очаг пожара.

В региональном МЧС отмечают, что благодаря слаженным действиям сотрудников образовательных учреждений время эвакуации составило чуть более двух минут, это означает, что нормативные показатели не превышены.

Замечаний к персоналу учреждения у сотрудников МЧС не возникло, всё было сделано грамотно и четко, в соответствии с необходимыми инструкциями.

Такие тренировки проводятся ежегодно.

В этом году тренировки по пожарной безопасности в образовательных учреждениях Тульской области пройдут с 10 сентября по 14 ноября.