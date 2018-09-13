В Туле прошел рейд по борьбе с незаконной торговлей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Штраф за это правонарушение для физических лиц составляет от 1000 до 5000 рублей.

На территории города продолжаются совместные рейды сотрудников управления по административно-техническому надзору, главных управлений по территориальным округам администрации города Тулы и полиции.

13 сентября очередной рейд прошел в тульском Заречье на улице М. Горького.

Уличные торговцы, осуществляющие свою деятельность незаконно, получают уведомления, согласно которым должны добровольно переместить свой объект, в противном случае через три дня он будет перемещен принудительно.

Также сотрудники УАТН администрации Тулы имеют право изымать торговое оборудование .

Незаконные развалы — это нарушение санитарных норм и правил, они находятся вне правового поля. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность. При выявлении незаконной торговли сотрудниками УАТН составляются административные материалы на правонарушителей по статье «Торговля в неустановленных местах». Штраф для физлиц составляет от 1000 до 5000 рублей.

Предпринимателям, желающим осуществлять мелкорозничную торговлю, следует обратиться в управление экономического развития администрации Тулы по адресу: ул. Советская, 112, 2-й этаж, тел. 30-45-31.

Работа по борьбе с незаконной торговлей на территории Тулы будет продолжена.