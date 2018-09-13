На Куликовом поле благоустраивается территория вокруг Прощеного колодца

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

13 сентября на Куликовом поле помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай проинспектировал ход благоустройства территории вокруг Прощеного колодца. Работы проводятся по поручению и при содействии Алексея Дюмина.

- Алексей Геннадьевич поставил перед нами задачу: привести в порядок это святое место к празднованию 638-й годовщины Куликовской битвы. Теперь здесь будут установлены трехметровые светодиодные фонари на дорожках, сделаны подсветки на всех объектах и внутри купелей, — сказал Сергей Лигай.

На сегодняшний день приведена в порядок Спасская часовня в виде ротонды, установленная в память о павших воинах, сражавшихся за Отечество. Строители также отремонтировали скамейки, дорожки, вычищен белый камень у подножия ротонды, замена устаревшая обшивка открытой купели с использованием древесины лиственницы.

Директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко рассказал, что с каждым годом в это место приезжает все больше людей — не только из Тульской области, но и со всей России.

Прощеный колодец — родник, легендарное урочище в 14 километрах от Красного холма Куликова поля, расположен вниз по течению Дона на правом его берегу у села Грибоедово. По народным преданиям о Куликовской битве, в этом источнике Дмитрий Донской омывал целебной водой раны товарищей, прощался с погибшими войнами.

Первые упоминания о колодце появились в документах XVIII века. В них имеется подробное описание реки Прощеная, которая в настоящее время является ручьем.

На Прощеном колодце в 1991—1993 годах в память о павших за Отечество во все времена была установлена Спасская часовня в виде ротонды. Авторы проекта — скульптор В. М. Клыков и архитектор М. А. Панкратов . В 2000—2001 годах рядом с часовней было проведено благоустройство территории, оборудованы открытая и закрытая купели, площадки для отдыха, благоустроен и сам родник. 15 сентября 2001 года Прощеный колодец был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского является подворьем новомосковского Свято-Успенского мужского монастыря. Первую службу в строящейся церкви провел благочинный церквей Тульской епархии по Новомосковскому, Донскому и Куркинскому округам архимандрит Лавр.