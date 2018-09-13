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Тульской области передали в дар икону Дмитрия Донского
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульской области передали в дар икону Дмитрия Донского

Икона побывает в трех храмах региона, а затем прибудет на Красной холм Куликова поля.

13 сентября в храме Святого благоверного великого князя Димитрия Донского и его супруги Евфросинии в колокольне Тульского кремля прошла церемония принесения в дар Тульской епархии Московского патриархата  иконы святого благоверного князя Дмитрия Донского.

Изготовлена она из мореного дуба возрастом 2000 лет, инкрустирована янтарем и написана современным иконописцем Валерием Лагутиным.

20 июля в Архангельском соборе Московского Кремля образ Дмитрия Донского освятили на его святых мощах. Провел богослужение митрополит Истринский Арсений — первый викарий святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

В начале церемонии к верующим с архипастырским словом обратился митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что имя Дмитрия Донского неразрывно связано с историей тульской земли и всей России. Совсем скоро в регионе будут отмечать 638-ю годовщину победы русского воинства на Куликовом поле, именно с этого события и началась новая эпоха в истории нашего государства.

– Даже спустя много веков доблесть Дмитрия Донского и его воинов остается примером для патриотов России. Благодарю экологическое движение «Зеленая Россия» за поистине бесценный подарок. Пусть эта икона укрепляет мужество, силу духа и веру всех защитников русской земли, — сказал Алексей Дюмин.

Людмила Исаенко, руководитель рабочей группы по подготовке крестного хода на тульской земле с иконой святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, в своем выступлении сказала о народном единении и сплоченности.

По окончании церемонии митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил молебен в храме в честь Святого благоверного великого князя Димитрия Донского и его супруги Евфросинии в Тульском кремле.

После богослужения начался крестный ход в память о павших воинах. Он завершится торжественным выносом иконы из храма Преподобного Сергия Радонежского на Красном холме Куликова поля, шествием к памятной стеле святого благоверного князя Дмитрия Донского и литией по погибшим воинам на поле сражения.

С 13 по 15 сентября в честь принесения в дар иконы Дмитрия Донского при поддержке губернатора Алексея Дюмина в области пройдут торжественные мероприятия. За три дня икона побывает в трех храмах, а затем прибудет на Красный холм:

  • 13 сентября с 14.00 — в церкви Параскевы Пятницы (Свято-Параскево-Пятницкий храм) в с. Дедилово Киреевского района;
  • 14 сентября с 10.00 — в храме Димитрия Донского в Донском;
  • 14 сентября с 16.00 — в Богородице-Рождественском храме с. Монастырщина;
  • 15 сентября в 11.00 — прибытие на Красный холм Куликова поля.

После этого икона Дмитрия Донского вернется в храм Святого благоверного великого князя Димитрия Донского и его супруги Евфросинии в колокольне Тульского кремля.

Также с 15 до 21 сентября на Куликовом поле состоится Всероссийский экологический субботник и пройдет высадка 100 именных крупномерных дубов. Ратный лес посвящен 30-летию причисления к лику святых великого князя Дмитрия Донского.

Автор: Юлия Гришина , сегодня, в 17:29
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