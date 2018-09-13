В Туле открылся сквер, посвященный 20-летию газеты «Аргументы и факты»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

13 сентября на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена открылся сквер газеты «Аргументы и факты». Инициаторами его создания стали главный редактор «АиФ в Туле» Олеся Степанова и читатели газеты. Идею поддержал глава администрации Тулы Евгений Авилов.

За три месяца в сквере уложили новое асфальтовое покрытие, смонтировали современное освещение, установили новые лавочки. Также на территории сквера можно пользоваться бесплатным wi-fi. Главным же украшением стала собачка, которая держит в зубах свежий номер газеты «Аргументы и факты».

– В 2018 году исполнилось 40 лет газете «Аргументы и факты», недавно, тоже в этом году, мы отметили 20-летие «Аргументов и фактов» в Туле. Много лет назад по телевидению шел рекламный ролик, в котором маленькая собачка несла своему хозяину в зубах вместо тапок свежий номер нашей газеты. С тех пор она стала символом газеты. В этом сквере мы будем проводить различные мероприятия. Уже через месяц мы планируем провести здесь выставку собак. Ну а в дальнейшем здесь мы будем встречаться с нашими читателями, – рассказала Myslo главный редактор «АиФ в Туле» Олеся Степанова.

На церемонии открытия глава города Юрий Цкипури вручил Олесе Степановой медаль администрации города Тулы «За вклад в развитие местного самоуправления».

На сегодняшний день это первый сквер «АиФ» в России и первый сквер в Тульской области, посвящённый средствам массовой информации.

Благоустройство сквера продолжится уже в ближайшее время: в конце сентября здесь будут высажены деревья и кустарники, а весной 2019 года на всех клумбах сквера появятся красные и белые цветы — в палитре «АиФа».