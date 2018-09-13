Приходите на VI всероссийский фестиваль Персонального мастерства «Solo-star-2018»
Покупайте билеты в Myslo-кассе на 30% дешевле!
Общероссийская танцевальная организация, Учебно-тренинговый центр Remix, Федерация эстрадного и современного танца тульской области, Спортивная федерация черлидинга тульской области, Индивидуальный предприниматель
Конкурс проводится среди сольных и дуэтных исполнителей
Российской Федерации.
В программе:
- Танцевальное шоу,
- Эстрадный танец,
- Джаз,
- Модерн,
- Классический танец,
- Деми классика,
- Народный танец,
- Стилизованный танец,
- Стрит шоу,
- Акробатический танец,
- Черлидинг,
- Степ,
- Латина шоу.
В рамках конкурса присуждается премия «Открытие»!
Спонсор премии — салон сценической фурнитуры «Маска».
Приглашаем участвовать в конкурсе танцоров с 7 лет и коллективы из Тулы других регионов России. В конкурсе может принять участие любой коллектив или исполнитель.
Чтобы участвовать в конкурсе, отправьте заявку по адресу balletremix@mail.ru до 1 октября 2018 года.
В заявке укажите свой город (поселок, деревню), e-mail, название коллектива или ф.и.о. участника (полный список), имя и телефон руководителя, возраст участника, номинацию, название композиции и её продолжительность.
Танцевальные номинации:
- соло девочки (девушки),
- соло мальчики (юноши),
- дуэты/ девочки (девушки),
- дуэты/ мальчики (юноши),
- дуэты (девочка+мальчик/девушка+юноша).
Регистрация участников заканчивается в 24 часа 1 октября 2018 года.
Приходите зрителями на конкурс! Спешите купить билет в Myslo кассе — на 30% дешевле!
Место и время проведения конкурса:
7 октября в 9:00.
Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК Машзавода).