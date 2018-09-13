Приходите на VI всероссийский фестиваль Персонального мастерства «Solo-star-2018»

Покупайте билеты в Myslo-кассе на 30% дешевле!

Общероссийская танцевальная организация, Учебно-тренинговый центр Remix, Федерация эстрадного и современного танца тульской области, Спортивная федерация черлидинга тульской области, Индивидуальный предприниматель Чекмазова О. Ю. , Салон сценической фурнитуры «Маска» представляют VI всероссийский фестиваль Персонального мастерства «Solo-star-2018»

Конкурс проводится среди сольных и дуэтных исполнителей

Российской Федерации.

В программе:

Танцевальное шоу,

Эстрадный танец,

Джаз,

Модерн,

Классический танец,

Деми классика,

Народный танец,

Стилизованный танец,

Стрит шоу,

Акробатический танец,

Черлидинг,

Степ,

Латина шоу.

В рамках конкурса присуждается премия «Открытие»!

Спонсор премии — салон сценической фурнитуры «Маска».

Приглашаем участвовать в конкурсе танцоров с 7 лет и коллективы из Тулы других регионов России. В конкурсе может принять участие любой коллектив или исполнитель.

Чтобы участвовать в конкурсе, отправьте заявку по адресу balletremix@mail.ru до 1 октября 2018 года.

В заявке укажите свой город (поселок, деревню), e-mail, название коллектива или ф.и.о. участника (полный список), имя и телефон руководителя, возраст участника, номинацию, название композиции и её продолжительность.

Танцевальные номинации:

соло девочки (девушки),

соло мальчики (юноши),

дуэты/ девочки (девушки),

дуэты/ мальчики (юноши),

дуэты (девочка+мальчик/девушка+юноша).

Регистрация участников заканчивается в 24 часа 1 октября 2018 года.

Приходите зрителями на конкурс! Спешите купить билет в Myslo кассе — на 30% дешевле!

Место и время проведения конкурса:

7 октября в 9:00.

Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК Машзавода).