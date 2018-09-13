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Приходите на VI всероссийский фестиваль Персонального мастерства «Solo-star-2018»

Приходите на VI всероссийский фестиваль Персонального мастерства «Solo-star-2018»

Покупайте билеты в Myslo-кассе на 30% дешевле!

Общероссийская танцевальная организация, Учебно-тренинговый центр Remix, Федерация эстрадного и современного танца тульской области, Спортивная федерация черлидинга тульской области, Индивидуальный предприниматель Чекмазова О. Ю., Салон сценической фурнитуры «Маска» представляют VI всероссийский фестиваль Персонального мастерства «Solo-star-2018»

Конкурс проводится среди сольных и дуэтных исполнителей
Российской Федерации.

В программе:

  • Танцевальное шоу,
  • Эстрадный танец,
  • Джаз,
  • Модерн,
  • Классический танец,
  • Деми классика,
  • Народный танец,
  • Стилизованный танец,
  • Стрит шоу,
  • Акробатический танец,
  • Черлидинг,
  • Степ,
  • Латина шоу.

В рамках конкурса присуждается премия «Открытие»!

Спонсор премии — салон сценической фурнитуры «Маска».

Приглашаем участвовать в конкурсе танцоров с 7 лет и коллективы из Тулы других регионов России. В конкурсе может принять участие любой коллектив или исполнитель.

Чтобы участвовать в конкурсе, отправьте заявку по адресу balletremix@mail.ru до 1 октября 2018 года.

В заявке укажите свой город (поселок, деревню), e-mail, название коллектива или ф.и.о. участника (полный список), имя и телефон руководителя, возраст участника, номинацию, название композиции и её продолжительность.

Танцевальные номинации:

  • соло девочки (девушки),
  • соло мальчики (юноши),
  • дуэты/ девочки (девушки),
  • дуэты/ мальчики (юноши),
  • дуэты (девочка+мальчик/девушка+юноша).

Регистрация участников заканчивается в 24 часа 1 октября 2018 года.

Приходите зрителями на конкурс! Спешите купить билет в Myslo кассе — на 30% дешевле!

Место и время проведения конкурса:

7 октября в 9:00.

Тула, ул. Демидовская, 52 (ДК Машзавода).

сегодня, в 18:10 0
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VI всероссийский фестиваль Персонального мастерства Solo-star-2018

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