новости
новости
Регистрация
Какие улицы Тулы останутся без света 14 сентября

Какие улицы Тулы останутся без света 14 сентября

Отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулагорэлектросетей» проведут работы по следующим адресам:

  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 16, 24, 20, 14, 22, 24-а, 18,
  • ул. Гагарина, 7, 13, 13-а, 9, 11,
  • ул. Советская, 2-35,
  • ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),
  • ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
  • ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
  • ул. М. Расковой, 22,
  • ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.),
  • ул. Осипенко, 1-10,
  • ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • ул. Панфиловцев, 26,
  • п. Горелки: ул. Заречная, 1-29,
  • ул. Низинная, 1-29,
  • п. Хомяково: ул. Фестивальная, 144,
  • ул. Хомяковская, 43,
  • Хомяковское ш., 14, 12, 10, 6, 5/4, 2,
  • ул. Октябрьская, 21, 11-а, 11, 9, 17-а, 17, 13, 17-б, 19, 23,
  • ул. Свободы, 37, 43-57 (нечётн.), 58,
  • ул. Л. Толстого, 122, 124,
  • ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,
  • ул. Баженова, 24,
  • ул. Кутузова, 59,
  • ул. Перекопская, 9, 5-а, 7, 8, 7-а, 10,
  • ул. Некрасова, 56, 58,
  • ул. Демьянова, 24, 37, 39, 41-а, 35, 43-а, 45-а, 43-б, 45-б.

 

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключили светплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские научат школьников пользоваться светоотражателями
Тульские полицейские научат школьников пользоваться светоотражателями
В усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»
В усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.