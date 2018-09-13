Какие улицы Тулы останутся без света 14 сентября
Отключения пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулагорэлектросетей» проведут работы по следующим адресам:
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 16, 24, 20, 14, 22, 24-а, 18,
- ул. Гагарина, 7, 13, 13-а, 9, 11,
- ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.),
- ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
- ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
- ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
- ул. М. Расковой, 22,
- ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),
- пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.),
- ул. Нестерова, 13-27 (нечётн.), 14-24 (чётн.),
- ул. Осипенко, 1-10,
- ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 26,
- п. Горелки: ул. Заречная, 1-29,
- ул. Низинная, 1-29,
- п. Хомяково: ул. Фестивальная, 144,
- ул. Хомяковская, 43,
- Хомяковское ш., 14, 12, 10, 6, 5/4, 2,
- ул. Октябрьская, 21, 11-а, 11, 9, 17-а, 17, 13, 17-б, 19, 23,
- ул. Свободы, 37, 43-57 (нечётн.), 58,
- ул. Л. Толстого, 122, 124,
- ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42,
- ул. Баженова, 24,
- ул. Кутузова, 59,
- ул. Перекопская, 9, 5-а, 7, 8, 7-а, 10,
- ул. Некрасова, 56, 58,
- ул. Демьянова, 24, 37, 39, 41-а, 35, 43-а, 45-а, 43-б, 45-б.
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