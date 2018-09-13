Тульские полицейские научат школьников пользоваться светоотражателями

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульской Госавтоинспекции вместе с волонтерами из столицы запустили цикл с информационно-пропагандистских выступлений в школах региона под названием «Яркий защитник».

В течение двух дней, организаторы мероприятия планируют посетить ряд образовательных организаций областного центра и рассказать учащимся о Правилах дорожного движения и правильном использовании светоотражающих элементов. В программу выступления вошло множество тематических номеров – интересных и познавательных одновременно.

Для закрепления полученных знаний дети примут участие в викторине по ПДД и особенностям использования светоотражателей. Главным призом станут светящиеся в темноте браслеты, а все участники акции получат на память от организаторов тематические сувениры и брелоки, которые можно носить на рюкзаках и сумках. После участия в «Ярком защитнике» дети станут заметнее на дороге, а значит, их путь от дома до школы и обратно будет более безопасным.