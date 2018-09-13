В усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»

Библиотека почтового проекта «Лучший урок письма» передана Государственному мемориальному и природному заповеднику «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в рамках торжеств, приуроченных 190-летию со дня рождения великого русского писателя.

Авторы Всероссийского почтового проекта впервые были приглашены к участию в праздничных мероприятиях. Авторы книг, переданных директору музея Екатерине Толстой – наши юные соотечественники, участники почтового эпистолярного конкурса.

Они вместе с организаторами конкурса – «Почтой России», Профсоюзом работников связи, МГУ им. М.В. Ломоносова и «Учительской газетой», возвращают в нашу жизнь эпистолярный жанр и вместе учатся бережному отношению к родному языку.

Екатерина Толстая – Библиотека детских писем займет почетное место в нашей библиотеке, – отметила директор музея Екатерина Толстая. – Эпистолярный жанр довольно широко использовался в художественном и публицистическом творчестве Льва Николаевича. Толстой хотел одухотворить русского человека, приподнять из беспросветной безграмотности. Писатель уделял огромное внимание образованию детей. Выход в свет первого издания «Азбуки» Льва Николаевича стало своеобразным прорывом в образовании, так как появился специально написанный учебник для крестьянских детей, которые читали его как настольную книгу. Толстой считал этот труд самым важным в своей жизни.

В ходе мероприятия участники встречи договорились провести в яснополянской школе серию открытых уроков в рамках Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма».