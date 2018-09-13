новости
новости
Регистрация
В усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»

В усадьбе «Ясная Поляна» пройдёт Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»

Почётное место в музейной библиотеке займут книги авторов одноименного проекта.

Библиотека почтового проекта «Лучший урок письма» передана Государственному мемориальному и природному заповеднику «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в рамках торжеств, приуроченных 190-летию со дня рождения великого русского писателя.

Авторы Всероссийского почтового проекта впервые были приглашены к участию в праздничных мероприятиях. Авторы книг, переданных директору музея Екатерине Толстой – наши юные соотечественники, участники почтового эпистолярного конкурса.

Они вместе с организаторами конкурса – «Почтой России», Профсоюзом работников связи, МГУ им. М.В. Ломоносова и «Учительской газетой», возвращают в нашу жизнь эпистолярный жанр и вместе учатся бережному отношению к родному языку.

Екатерина Толстая

– Библиотека детских писем займет почетное место в нашей библиотеке, – отметила директор музея Екатерина Толстая. – Эпистолярный жанр довольно широко использовался в художественном и публицистическом творчестве Льва Николаевича. Толстой хотел одухотворить русского человека, приподнять из беспросветной безграмотности. Писатель уделял огромное внимание образованию детей. Выход в свет первого издания «Азбуки» Льва Николаевича стало своеобразным прорывом в образовании, так как появился специально написанный учебник для крестьянских детей, которые читали его как настольную книгу. Толстой считал этот труд самым важным в своей жизни.

В ходе мероприятия участники встречи договорились провести в яснополянской школе серию открытых уроков в рамках Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма».

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
книгидетские письмаакция Лучший урок письмамузей-заповедник Ясная Поляна
Люди
Екатерина Толстая
Место
Тульская областьЯсная Поляна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле вор-«гастролёр» обокрал невнимательного посетителя кафе
В Туле вор-«гастролёр» обокрал невнимательного посетителя кафе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.