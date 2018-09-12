В Туле возобновили отлов бездомных животных

Благотворительный фонд «Ника» в рамках муниципального контракта будет работать в Туле, Щёкино и Узловой. О том, как будет организована работа, сегодня журналистам рассказала директор фонда Вера Митина.

– Приют «Мокрый нос», где будут содержать бездомных животных, располагается под Зеленоградом Московской области. Помещений в приюте достаточно, чтобы разместить 800 животных. Кроме этого, в самом Зеленограде расположен приют «Ника», где могут жить до 350 хвостатых.

В рамках госконтракта фонд должен за год отловить 805 собак в Туле, 200 в Щёкино и 100 в Узловой. То есть площадей для содержания животных достаточно, — пояснила Вера Митина.

По условиям контракта, подрядчик должен содержать животных в течение 180 дней, а потом возвращать в привычную среду. Но Вера Митина отметила, что животных не будут возвращать обратно:

– В первую очередь, будем искать им хозяев, а тех, кого не сможем пристроить, будем оставлять у себя. За полгода жизни в приюте собака привыкает к условиям, к тому, что её кормят. Это будет неправильно – снова лишать её этого.

На содержание собак в рамках муниципального контракта будет отводиться 50 рублей в сутки. После же их будут содержать на средства спонсоров.

Подробную статью о работе приюта читайте чуть позже на Myslo.