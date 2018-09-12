новости
новости
Регистрация
В Туле возобновили отлов бездомных животных

В Туле возобновили отлов бездомных животных

Проблемой бездомных животных займётся благотворительный фонд «Ника».

Благотворительный фонд «Ника» в рамках муниципального контракта будет работать в Туле, Щёкино и Узловой. О том, как будет организована работа, сегодня журналистам рассказала директор фонда Вера Митина.
 
– Приют «Мокрый нос», где будут содержать бездомных животных, располагается под Зеленоградом Московской области. Помещений в приюте достаточно, чтобы разместить 800 животных. Кроме этого, в самом Зеленограде расположен приют «Ника», где могут жить до 350 хвостатых.
 
В рамках госконтракта фонд должен за год отловить 805 собак в Туле, 200 в Щёкино и 100 в Узловой. То есть площадей для содержания животных достаточно, — пояснила Вера Митина.
 
По условиям контракта, подрядчик должен содержать животных в течение 180 дней, а потом возвращать в привычную среду. Но Вера Митина отметила, что животных не будут возвращать обратно:
 
– В первую очередь, будем искать им хозяев, а тех, кого не сможем пристроить, будем оставлять у себя. За полгода жизни в приюте собака привыкает к условиям, к тому, что её кормят. Это будет неправильно – снова лишать её этого.
 
На содержание собак в рамках муниципального контракта будет отводиться 50 рублей в сутки. После же их будут содержать на средства спонсоров.
 
Подробную статью о работе приюта читайте чуть позже на Myslo.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:24 +8
Другие статьи по темам
Люди
Вера Митина
Место
Тула
Прочее
бездомные животныеприюты для собакблаготворительный фонд Ника

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ремонт ясногорской районной поликлиники начнется в сентябре
Ремонт ясногорской районной поликлиники начнется в сентябре
В Тулу приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе
В Тулу приехал «Королевский цирк» Гии Эрадзе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.