Шестилетнему Матвею Кудакову требуется помощь

Мама Матвея Татьяна рассказывает о заболевании сына:

- 29 ноября 2011 года на свет появился наш Матвейка. Его вес при рождении — 1050 г, а рост — 30 см. С этого дня и началась наша борьба за его жизнь и здоровье, которая не прекращается и по сей день ни на минуту. Страшный диагноз с получением в последствии инвалидностью перевернул всю жизнь на 180 градусов. ДЦП, эпилепсия, атрофия зрительного нерва со сходящим косоглазием и куча сопутствующих заболеваний у недоношенного ребенка, потребовала колоссальных моральных, физических и материальных затрат.

Где мы только не побывали и не перележали за 6 лет! Ребенок был настолько тяжелый, что даже врачи нам говорили, что ничего из него не получится. Но эти годы труда, лечения, операций и усиленных реабилитаций не прошли даром. Мы пробовали разные методики и ездили в разные города, к различным специалистам. Через каждые два-три месяца уезжали из дома, чтобы получить очередную порцию «здоровья». Москва, Подмосковье, Тула, Кавказ, Украина, Краснодарский край- это тот перечень городов и регионов, в которых мы проходили лечение.

И вот два года назад мы попали в Санкт-Петербург. У нас начались проблемы по ортопедии. Ребенок перенес пять операций с последующими реабилитациями, что позволило ему на данный момент не только сесть правильно, но и потихоньку «вертикализироваться» и даже ходить с поддержкой. Конечно это еще только малая часть на пути к мечте, но очень весомая не только для нас, но и для Матвея.

Ребенок по-другому ощущает мир, он стремится к новым горизонтам, и мы просто не в праве останавливаться.

Начать ходить — это, как заново родиться, испытать совершенно иные эмоции, увидеть мир с другой высоты. Но, как показывает практика, это безумно сложно. Это сложно и нам, и Матвею. Для него это ново, непонятно и где-то страшно и больно.

Занятия не всегда проходят спокойно. Но Матвей старается и у него есть потенциал, все доктора это отмечают. Двигательные функции сохранились, и он передвигает ноги, чередуя правую и левую, при поддержке его под руки, либо на ходунках. Главное не останавливаться. Матвей повзрослел, стал больше понимать и, главное, — ДУМАТЬ. Мы старались развивать его не только физически. Эпи-активность перешла в стойкую ремиссию, что позволило снижать дозу лекарства и начать заниматься и развиваться в других направлениях. Это такое счастье, когда ты видишь, что твой ребенок смышленый и разумный при диагнозе ЗПР.

Сейчас Матвей умеет складывать предложения, пусть простые и из понятных ему слов, но зато он четко выражает свои желания, что-то говорит по слогам, ну или показывает характер (куда ж без этого?). Он прекрасно выполняет команды на занятиях физкультурой, просит кушать, просит посмотреть мультики или поиграть в игрушки, а также спеть песенку.

Сейчас появилась возможность реабилитироваться с использованием передовых оздоровительных технологий, не выезжая за пределы Тулы, в центре «Логос». Мы уже были там на консультации, нас все утроило, и с нами хотят работать. Но это требует определенных затрат. Средств катастрофически не хватает. Мы израсходовали все ресурсы. Жаловаться не хочется… Есть люди, которым в сто крат тяжелей. Но ради своего ребенка, ради его здоровья и достойного будущего не стыдно и попросить.

Будем искренне Вам признательны, если Вы откликнитесь и поможете нашему мальчику пройти очередной курс реабилитации в центре «Логос».

Очень надеемся на помощь нашему Матвею, он в ней очень и очень нуждается. Заранее Вам благодарны.

Информацию о том, как перевести средства, можно найти здесь. Вся необходимая информация о ребенке и Благотворительном фонде «Не молчи» находится на сайте.

Напомним, что ранее фонд помогал маленькой Алёне Лапкиной (тогда на лечение собрали 80 000 рублей) и Саше Зайцеву (собрали 53000 рублей).