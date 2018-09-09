Избирательный участок в Новомосковске посетили Александр Воронцов и Татьяна Ларина

В регионе продолжаются муниципальные выборы в 166 округах.

9 сентября омбудсмен по правам человека Тульской области Татьяна Ларина и председатель Общественной палаты региона Александр Воронцов посетили участок №1627 в Новомосковске.

В ходе мониторинга нарушений на участке выявлено не было. Также Александр Воронцов и Татьяна Ларина проконтролировали работу активистов Центра общественного мониторинга и контроля, которые знакомятся с ходом голосования на участках городского округа.

Например, член Общественной палаты Вадим Баранов проводит мониторинг в избирательном участке №1651, где для избирателей творческими силами Центра образования №24 организован концерт местной самодеятельности.

На выборы приходят целыми семьями, что является показателем стремления граждан участвовать в общественно-политической жизни своей малой родины.