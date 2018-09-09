За выборами в Тульской области следит Центр общественного мониторинга и контроля

9 сентября, в день проведения муниципальных выборов, в Туле, на базе Общественной палаты области открылся Центр общественного мониторинга и контроля. Он объединил в одну команду представителей нескольких общественных и правозащитных организаций, традиционно выступающих в роли наблюдателей на выборах разного уровня.

- На нынешних муниципальных выборах областным законодательством не предусмотрено присутствие на избирательных участках наблюдателей от Общественной палаты региона, — пояснил ее председатель Александр Воронцов. — Но, несмотря на это, мы постарались объединить действующие в области гражданские силы, которые заинтересованы в соблюдении законности, прозрачности и порядка в день голосования, имеют опыт наблюдения и готовы подключиться к этой важной миссии в день проведения местных выборов. Безусловно, это повысит доверие избирателей к их результатам и будет способствовать открытости избирательного процесса.

Площадка Общественной палаты сплотила представителей организации «За права человека», корпуса наблюдателей «За чистые выборы», молодежного избирательного штаба и других гражданских движений.

На базе Центра до 20.00 открыт телефон горячей линии: 8−999−784−00−99.

Любой желающий сможет получить справочную информацию о порядке голосования, узнать контакты избирательных участков или сообщить о любых нестандартных ситуациях и нарушениях.

Кроме этого, в день выборов Центр общественного мониторинга и контроля послужит площадкой для диалога, обсуждения и анализа всех происходящих событий с участием общественности и представителей политических партий.

По данным Центра, на 13.00 на телефон горячей линии поступило около 20 звонков жителей из муниципальных образований области, где сегодня проходят выборы депутатов представительных органов ОМСУ. В основном, обращения избирателей касаются получения сведений о нахождении избирательных участков и порядке голосования. Информации о нарушениях и жалоб не поступало. На каждое обращение жители получают квалифицированный ответ юриста.

В поле зрения активистов Центра общественного мониторинга и контроля — каждый избирательный участок в шести самых крупных муниципальных образования области. Главный критерий, на который опираются представители Центра, — соблюдение законности процедуры голосования и прав избирателей.

По сообщениям общественников, на многих участках царит праздничная атмосфера. Например, творческий коллектив «Гармония» поднимает настроение избирателям Кимовского района — явка здесь хорошая, жители райцентра приходят голосовать целыми семьями.