В Туле появилось велотакси

Фото из Instargam.

Пока на нем можно прокатиться по трем маршрутам.

На Тульской набережной заработало велотакси. Туляки и гости города могут прокатиться на нем по набережной и улице Металлистов, заехать на территорию Крестовоздвиженской площади и в Кремлевский сквер.

Велотакси рассчитано на двух пассажиров.

Сейчас разработаны три маршрута: