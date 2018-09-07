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В Туле появилось велотакси
Фото из Instargam.

В Туле появилось велотакси

Пока на нем можно прокатиться по трем маршрутам.

На Тульской набережной заработало велотакси. Туляки и гости города могут прокатиться на нем по набережной и улице Металлистов, заехать на территорию Крестовоздвиженской площади и в Кремлевский сквер.

Велотакси рассчитано на двух пассажиров.

Сейчас разработаны три маршрута:

  • велопрогулка по набережной – 200 рублей с человека;
  • велопрогулка по набережной с заездом на ул. Металлистов и к фонтану – 300 рублей с человека;
  • велопрогулка по набережной с заездом на ул. Металлистов, к фонтану и в Кремлевский сквер – 400 рублей с человека.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:11 +6
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