Почему школьный автобус не добрался до болоховских ребят?
Обещанный ремонт переезда, а вместе с ним и пуск автобуса перенесли с 1 сентября на ноябрь.
Год назад Myslo писал о проблеме болоховских школьников, которым приходится ходить в школу в соседний населенный пункт Шварцевский через поле: 3 км туда, 3 км обратно. Хорошо, если погода сухая и теплая, а если нет?
Автобус в наличии имеется. Но на пути в Шварцевский есть принадлежащий РЖД переезд — 327-й км перегона «Присады — Дедилово». Подъездные пути к нему были признаны небезопасными и, соответственно, непригодными для перевозки детей. Разрешения на школьный маршрут получить никак не удавалось.
Три года назад прокуратура через суд потребовала обязать РЖД найти средства и обустроить переезд. Ремонтировать там немного — 25,6 метра. Окончательное решение суд вынес только в июле 2016 года: прокуратуре в иске отказали.
В прошлом году тульское министерство транспорта на запрос Myslo ответило так:
– В настоящее время ГАУ ТО «Проектная контора» разработало проект капремонта участка автомобильной дороги «Болохово – Шварц» в районе железнодорожного переезда протяженностью 0,754 км. Проект включает в себя строительство горизонтальной 10-метровой площадки. Проект готов к отправке на экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы в срок до 15 августа 2018 года ГУ ТО «Тулаавтодор» планирует выполнить строительно-монтажные работы по данному объекту.
А до 1 сентября 2018 года провести комиссионное обследование и открыть школьный маршрут.
Myslo отправил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. И оперативно получил ответ:
«В конце 2017 года выполнены работы по разработке комплекса инженерных изысканий по указанному объекту. С начала 2018 года начаты работы по разработке проектно-сметной документации. В ходе разработки была задержка на 1,5 месяца в связи с наложением земельных участков и необходимостью дополнительной проработки с собственниками вопроса корректировки границ.
Проект был завершен и передан в экспертизу в июне 2018. Одновременно была подготовлена конкурсная документация, проведены необходимые подготовительные мероприятия.
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Вместе с тем, сроки начала и окончания работ увязаны с необходимостью дополнительного получения разрешения на производство работ в полосе отвода железной дороги, которое выдается при наличии проекта с положительным заключением экспертизы.
Ориентировочный срок окончания строительно-монтажных работ — ноябрь 2018 г.».
Министерство образования региона также сообщило:
«Автобус ПАЗ на 22 места приобретен в 2017 году за счет средств бюджета Тульской области и закреплен за Шварцевской школой Киреевского района».
Архивное видео: