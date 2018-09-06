Почему школьный автобус не добрался до болоховских ребят?

Обещанный ремонт переезда, а вместе с ним и пуск автобуса перенесли с 1 сентября на ноябрь.

Год назад Myslo писал о проблеме болоховских школьников, которым приходится ходить в школу в соседний населенный пункт Шварцевский через поле: 3 км туда, 3 км обратно. Хорошо, если погода сухая и теплая, а если нет?

Автобус в наличии имеется. Но на пути в Шварцевский есть принадлежащий РЖД переезд — 327-й км перегона «Присады — Дедилово». Подъездные пути к нему были признаны небезопасными и, соответственно, непригодными для перевозки детей. Разрешения на школьный маршрут получить никак не удавалось.

Три года назад прокуратура через суд потребовала обязать РЖД найти средства и обустроить переезд. Ремонтировать там немного — 25,6 метра. Окончательное решение суд вынес только в июле 2016 года: прокуратуре в иске отказали.

В прошлом году тульское министерство транспорта на запрос Myslo ответило так:

– В настоящее время ГАУ ТО «Проектная контора» разработало проект капремонта участка автомобильной дороги «Болохово – Шварц» в районе железнодорожного переезда протяженностью 0,754 км. Проект включает в себя строительство горизонтальной 10-метровой площадки. Проект готов к отправке на экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы в срок до 15 августа 2018 года ГУ ТО «Тулаавтодор» планирует выполнить строительно-монтажные работы по данному объекту.

А до 1 сентября 2018 года провести комиссионное обследование и открыть школьный маршрут.

Но новый учебный год начался, а автобуса всё нет.

– Обещали пустить транспорт к 1 сентября , ссылаясь на отремонтированный переезд, но дорогу никто не отремонтировал, автобус не пустили... – говорит местная жительница Анна Бауэр. – На данный момент пешком приходится ходить 20 ученикам (больше половины – начальные классы). В школу дети выходят в 7.15. Как начнутся дожди, придется выходить еще раньше.

Myslo отправил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. И оперативно получил ответ:

«В конце 2017 года выполнены работы по разработке комплекса инженерных изысканий по указанному объекту. С начала 2018 года начаты работы по разработке проектно-сметной документации. В ходе разработки была задержка на 1,5 месяца в связи с наложением земельных участков и необходимостью дополнительной проработки с собственниками вопроса корректировки границ.

Проект был завершен и передан в экспертизу в июне 2018. Одновременно была подготовлена конкурсная документация, проведены необходимые подготовительные мероприятия.

30.07.2018 г. получено официальное положительное заключение экспертизы.

1 0.08.2018 г. начаты конкурсные процедуры с целью определения подрядчика. До 20.09.2018 г. будет определена подрядная организация.

Вместе с тем, сроки начала и окончания работ увязаны с необходимостью дополнительного получения разрешения на производство работ в полосе отвода железной дороги, которое выдается при наличии проекта с положительным заключением экспертизы.

Ориентировочный срок окончания строительно-монтажных работ — ноябрь 2018 г.».

Министерство образования региона также сообщило:

«Автобус ПАЗ на 22 места приобретен в 2017 году за счет средств бюджета Тульской области и закреплен за Шварцевской школой Киреевского района».

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