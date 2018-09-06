В Тульской области приставы вышли на охоту за газовыми должниками
В регионе проводятся рейды.
УФССП России по Тульской области проводит работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги, в том числе за потребление газа. В свою очередь специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» применяют к злостным должникам меры по отключению от системы газоснабжения (за имеющиеся задолженности от двух месяцев).
В рамках совместной работы на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по месту жительства должников.
Так, 5 сентября 2018 года, судебный пристав — исполнитель, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» вышли по адресам неплательщиков за газ в Привокзальном районе Тулы.
Судебные приставы-исполнители провели проверку имущественного положения должников, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» и произвели опись и арест имущества (бытовая техника), которое в случае неуплаты долга будет реализовано в счет погашения задолженности.
Также в ходе рейда должники привлекались к административной ответственности в соответствии со ст. 17.14 КоАП РФ, за время рейда составлено 4 протокола.
Кроме того, по двум адресам неплательщиков газовиками произведено отключение от системы газоснабжения.
УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует гражданам оплачивать имеющиеся задолженности своевременно в целях недопущения применения мер принудительного исполнения.
Самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн режиме — это воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств». Данный сервис действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области на главной странице (вкладка «Узнай о своих долгах»).
Также разработано приложение к банку данных для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».