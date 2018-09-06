В Тульской области приставы вышли на охоту за газовыми должниками

Фото УФССП по Тульской области.

УФССП России по Тульской области проводит работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги, в том числе за потребление газа. В свою очередь специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» применяют к злостным должникам меры по отключению от системы газоснабжения (за имеющиеся задолженности от двух месяцев).

В рамках совместной работы на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по месту жительства должников.

Так, 5 сентября 2018 года, судебный пристав — исполнитель, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» вышли по адресам неплательщиков за газ в Привокзальном районе Тулы.

Судебные приставы-исполнители провели проверку имущественного положения должников, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» и произвели опись и арест имущества (бытовая техника), которое в случае неуплаты долга будет реализовано в счет погашения задолженности.

Также в ходе рейда должники привлекались к административной ответственности в соответствии со ст. 17.14 КоАП РФ, за время рейда составлено 4 протокола.

Кроме того, по двум адресам неплательщиков газовиками произведено отключение от системы газоснабжения.

УФССП России по Тульской области настоятельно рекомендует гражданам оплачивать имеющиеся задолженности своевременно в целях недопущения применения мер принудительного исполнения.

Самый доступный способ узнать о наличии задолженности у физических и юридических лиц, а также оплатить ее в онлайн режиме — это воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств». Данный сервис действует на официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области на главной странице (вкладка «Узнай о своих долгах»).

Также разработано приложение к банку данных для следующих мобильных устройств: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».