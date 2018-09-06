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Какие вирусы гриппа будут циркулировать в этом году?

Какие вирусы гриппа будут циркулировать в этом году?

Об этом тульский Роспотребнадзор рассказал на пресс-конференции.

6 сентября министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказали о подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ.

В Тульской области началась подготовка к предстоящему сезонному подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, и особое значение придается вакцинации.

По словам министра, в 2018 году запланировано привить от гриппа 670 600 жителей региона, в том числе 137 100 детей. В государственные учреждения здравоохранения поставлены вакцина «Совигрипп» для взрослых и вакцина «Ультрикс» для детей.

«Основной мерой специфической профилактики является вакцинация, которая проводится с сентября каждого года. Люди, привитые от гриппа, болеют гораздо реже, заболевание у них, как правило, протекает легче. Риск развития осложнений у привитых минимален», — сказал Андрей Третьяков.

Сделать прививку от гриппа можно в государственных поликлиниках по месту жительства. Кроме того, вакцинация будет проводиться в крупных торгово-развлекательных центрах, в многофункциональных центрах, в государственной аптечной сети «Фармация».

В предстоящий период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ для госпитализации больных в стационарах Тульской области будут функционировать 585 коек (280 для взрослых и 305 для детей). Кроме того, есть возможность развернуть 1204 койки дополнительно. Больницы региона полностью обеспечены пульсоксиметрами и аппаратами для проведения искусственной вентиляции легких. В медучреждениях создан достаточный запас противовирусных и антибактериальных препаратов, средств симптоматической терапии, дезинфицирующих растворов и средств индивидуальной защиты.

Андрей Третьяков напомнил, что клиническое течение гриппа часто характеризуется молниеносным развитием осложнений — на вторые и третьи сутки заболевания.

К наиболее частым осложнениям гриппа относятся: пневмония, отит (воспаление среднего уха, которое может привести к менингиту — воспалению оболочек головного мозга), поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, почек и др. Особенно высоким рискам подвергаются пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями (астмой, сахарным диабетом, сердечной и легочной патологией), беременные женщины, маленькие дети.

Александр Ломовцев сообщил, что Управление Роспотребнадзора по Тульской области обратилось к руководителям более ста крупных предприятий и организаций с предложением проведения вакцинации работников против гриппа.

В наступающем эпидсезоне прогнозируется циркуляция вирусов гриппа типа А/Мичиган/45/2015 (H1N1) pdm09-подобный вирус, А /Singapore/INFIMH-16−0019/2016 (H3N2)-подобный вирус, В/Colorado/06/2017-подобный вирус.

Именно с этими штаммами будет бороться вакцина. Она уже зарекомендовала себя в прошлых сезонах отсутствием осложнений и эффективностью иммунизации.

Среди больных лабораторно подтвержденным гриппом привитые составили не более 1%, при этом заболевание протекало у них в легкой форме. Руководитель управления также отметил необходимость использования средств индивидуальной защиты (противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, защитных масок, дезинфицирующих средств).

сегодня, в 15:01 0
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