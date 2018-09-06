Тулякам предлагают сняться в короткометражке

Фото wap.filmz.ru.

В 2018 году в Тульской области автономная некоммерческая организация «Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» из Санкт-Петербурга при поддержке регионального правительства реализует Всероссийский проект «Киноуроки в школах России».

В рамках этого проекта с 9 по 13 сентября в Туле пройдут съемки детского короткометражного художественного фильма. Его главная цель — духовно-нравственное воспитание детей, включение его в воспитательный процесс школы в формате киноуроков.

Для съемок в фильме Центр «ИНТЕЛРОСТ» приглашает жителей областной столицы на роли:

Егор — худощавый мальчик 8 лет;

Катя — девочка 8 лет;

Алёна Сергеевна — девушка 25-30 лет;

папа Егора — высокий мужчина 35 лет;

Родион — мальчик 12 лет, современный модный подросток;

Маргарита — девочка 15 лет.

По итогам кастинга также будут отобраны дети и взрослые для участия в эпизодах и массовых сценах.

Кастинг пройдет 9 сентября с 10.00 до 18.00 в Центре образования № 22 — Лицее искусств – по адресу: Тула, ул. Ложевая, 124.