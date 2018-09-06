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Тулякам предлагают сняться в короткометражке
Фото wap.filmz.ru.

Тулякам предлагают сняться в короткометражке

Кастинг пройдет 9 сентября в лицее искусств.

В 2018 году в Тульской области автономная некоммерческая организация «Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» из Санкт-Петербурга при поддержке регионального правительства реализует Всероссийский проект «Киноуроки в школах России».

В рамках этого проекта с 9 по 13 сентября в Туле пройдут съемки детского короткометражного художественного фильма. Его главная цель — духовно-нравственное воспитание детей, включение его в воспитательный процесс школы в формате киноуроков.

Для съемок в фильме Центр «ИНТЕЛРОСТ» приглашает жителей областной столицы на роли:

  • Егор — худощавый мальчик 8 лет;
  • Катя — девочка 8 лет;
  • Алёна Сергеевна — девушка 25-30 лет;
  • папа Егора — высокий мужчина 35 лет;
  • Родион — мальчик 12 лет, современный модный подросток;
  • Маргарита — девочка 15 лет.

По итогам кастинга также будут отобраны дети и взрослые для участия в эпизодах и массовых сценах.

Кастинг пройдет 9 сентября с 10.00 до 18.00 в Центре образования № 22 — Лицее искусств – по адресу: Тула, ул. Ложевая, 124.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:28 +2
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