В Тульской области на трассе М4 «Дон» повысят скоростной режим

Как сообщила пресс-служба «Автодора», с августа текущего года повышен скоростной режим до 130 км/ч на платном участке 517−544 км федеральной автодороги М-4 «Дон» в Воронежской области (обход Усмани и Рогачевки). Ранее разрешенная скорость здесь не превышала 110 км/ч. Увеличение скорости касается легковых и грузовых автомобилей с максимальной массой не более 3,5 тонн.

В сентябре этого года допустимая скорость до 110 км/ч будет установлена на участках федеральной дороги М-4 «Дон» 170−193 км в Тульской области (это часть платного участка трассы в Веневском районе) и 1091−1119 км в Ростовской области. Сейчас идет подготовка к изменениям.

В пресс-службе «Автодора» отметили, что повышенный скоростной режим при условии неукоснительного соблюдения участниками дорожного движения правил является одним из факторов снижения аварийности на платных участках даже в условиях повышенного трафика. Так, на двух участках автомагистрали М-4 «Дон» 94−103 км и 113−120 км, где разрешенная скорость также составляет 130 км/ч, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества дорожных происшествий.