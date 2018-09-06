В Тульской области две пенсионерки подрались из-за мужчины

В Киреевском районе между двумя пожилыми женщинами произошел серьезный конфликт. 71-летняя жительница одного из поселков выпивала вместе со своей 68-летней подругой. Более молодая привела с собой знакомого 70-летнего мужчину.

Когда женщины достигли сильного алкогольного опьянения, не обошлось без ревности.

Подруги стали высказывать претензии друг другу, а затем подрались.

В результате каждая из них получила повреждения, с которыми обратилась в медицинское учреждение и полицию.

– Сотрудники отдела МВД России по Киреевскому району определяют все обстоятельства произошедшего, степень вреда здоровью, причинённого каждой из женщин, и проводят все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.