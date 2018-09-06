новости
новости
Регистрация
В Тульской области две пенсионерки подрались из-за мужчины

В Тульской области две пенсионерки подрались из-за мужчины

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

В Киреевском районе между двумя пожилыми женщинами произошел серьезный конфликт. 71-летняя жительница одного из поселков выпивала вместе со своей 68-летней подругой. Более молодая привела с собой знакомого 70-летнего мужчину.

Когда женщины достигли сильного алкогольного опьянения, не обошлось без ревности.

Подруги стали высказывать претензии друг другу, а затем подрались.

В результате каждая из них получила повреждения, с которыми обратилась в медицинское учреждение и полицию. 

– Сотрудники отдела МВД России по Киреевскому району определяют все обстоятельства произошедшего, степень вреда здоровью, причинённого каждой из женщин, и проводят все необходимые проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:17 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
подрались пенсионеркиконфликтполицияревность

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие тульские УК не подготовили дома к зиме?
Какие тульские УК не подготовили дома к зиме?
Суд над хирургом Тульского онкодиспансера: допрошена еще одна пострадавшая пациентка
Суд над хирургом Тульского онкодиспансера: допрошена еще одна пострадавшая пациентка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.