Более 70% тульских домов перешли на прямые договоры с ресурсовиками

Об этом на пресс-конференции сегодня рассказал руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко.

Леонид Ивченко добавил, что обеспечение перехода на прямые расчёты жителей за коммунальные ресурсы — одна из задач, которую поставил перед ведомством губернатор Алексей Дюмин.

– Прямые договоры — это гарантия того, что долги у УК перед ресурсоснабжающими организациями перестанут накапливаться, — пояснил Леонид Ивченко. — Для этого на федеральном уровне были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ.

Перейти на прямые расчёты можно двумя способами: по инициативе жителей (решением собрания собственников) или же по инициативе ресурсовика (при наличие у УК долгов за два месяца поставленные ресурсы).

На данный момент в Тульской области все собственники на прямую платят за газ, за электричество — 90%, за холодную воду и канализацию — 88%, за теплую воду и отопление — 70%.