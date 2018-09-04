В Пролетарском округе Тулы отключили воду

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

4 сентября с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Металлургов, 88, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,

ул. Декабристов, 176, 178,

1-9 Песчаные проезды,

ул. 1,2,3-я Песчаная,

ул. Планировочная,

ул. Декабристов,

пер. Комарова,

пер. Мусорского,

пер. Докучаева

в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. 2-ая Песчаная, 27.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.