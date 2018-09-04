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В Пролетарском округе Тулы отключили воду

В Пролетарском округе Тулы отключили воду

Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».

4 сентября с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 88, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,
  • ул. Декабристов, 176, 178,
  • 1-9 Песчаные проезды,
  • ул. 1,2,3-я Песчаная,
  • ул. Планировочная,
  • ул. Декабристов,
  • пер. Комарова,
  • пер. Мусорского,
  • пер. Докучаева 

в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. 2-ая Песчаная, 27.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

сегодня, в 09:49 0
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