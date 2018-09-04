В Пролетарском округе Тулы отключили воду
Об этом сообщает АО «Тулагорводоканал».
4 сентября с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 88, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104,
- ул. Декабристов, 176, 178,
- 1-9 Песчаные проезды,
- ул. 1,2,3-я Песчаная,
- ул. Планировочная,
- ул. Декабристов,
- пер. Комарова,
- пер. Мусорского,
- пер. Докучаева
в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. 2-ая Песчаная, 27.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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