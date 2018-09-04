В тульском Управлении Следственного комитета РФ произошли кадровые изменения

В соответствии с приказами руководства управления кадров СК России, назначены руководители территориальных следственных отделов Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственным отделом по Привокзальному району Тулы будет руководить старший лейтенант юстиции Денис Сергеевич Кириченко. Новомосковский отдел возглавит полковник юстиции Владимир Владимирович Голев.

Руководителем алексинского следственного отдела назначен старший лейтенант юстиции Антон Алексеевич Тимофеев. Аналогичную должность в Плавском межрайонном следственном отделе займёт капитан юстиции Николай Викторович Ханин.

И. о. руководителя СУ СК России по Тульской области полковник юстиции Владимир Усов в ближайшее время представит всех руководителей сотрудникам отделов, а также председателям районных судов, прокурорам и руководителям территориальных подразделений органов внутренних дел.