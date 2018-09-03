новости
новости
Регистрация
В Туле открылся спортивный класс

В Туле открылся спортивный класс

Он состоит из игроков хоккейной команды «Тигры».

1 сентября в Туле на базе центра образования № 39 открылся спортивный класс. Он состоит исключительно из игроков хоккейной команды «Тигры» — ребят 2011 года рождения.

Первоклашки будут совмещать школьные занятия и две тренировки в день — одна утром, перед уроками, и одна после.

- Преимущества интеграции тренировок и школы очевидны — сплочение коллектива, дети становятся намного дисциплинированнее и в учебе, и в спорте.

Спортивный класс в Туле открывается впервые. Мы уверены, что это будет полезный опыт. Смотрим в безоблачное будущее и планируем открыть еще один спортивный класс через год, — говорят представители ледовой арены «Тропик».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:51 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
хоккейный класследовая арена

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк хотел убить из арбалета судью и прокурора: дело передано в суд
Туляк хотел убить из арбалета судью и прокурора: дело передано в суд
В Туле под руслом Упы меняют канализацию: фоторепортаж
В Туле под руслом Упы меняют канализацию: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.