В Туле открылся спортивный класс

1 сентября в Туле на базе центра образования № 39 открылся спортивный класс. Он состоит исключительно из игроков хоккейной команды «Тигры» — ребят 2011 года рождения.

Первоклашки будут совмещать школьные занятия и две тренировки в день — одна утром, перед уроками, и одна после.

- Преимущества интеграции тренировок и школы очевидны — сплочение коллектива, дети становятся намного дисциплинированнее и в учебе, и в спорте.



Спортивный класс в Туле открывается впервые. Мы уверены, что это будет полезный опыт. Смотрим в безоблачное будущее и планируем открыть еще один спортивный класс через год, — говорят представители ледовой арены «Тропик».