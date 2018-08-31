новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 1 сентября: облачность, жара, местами туман

Погода в Туле 1 сентября: облачность, жара, местами туман

Синоптики обещают умеренный ветер, давление в пределах нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменный ночью 2-7 м/с, днём – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – до +14 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый сквер – подарок тульским студентам ко Дню знаний
Новый сквер – подарок тульским студентам ко Дню знаний
ОНФ проконтролирует соблюдение социальных гарантий для будущих пенсионеров
ОНФ проконтролирует соблюдение социальных гарантий для будущих пенсионеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.