Погода в Туле 1 сентября: облачность, жара, местами туман

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность, осадков не предвидится.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменный ночью 2-7 м/с, днём – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – до +14 градусов, днём – от +24 до +29. Атмосферное давление – 745-750 мм рт.