Археологи обнаружили в Тульской области следы двух древних поселений

Фото Алексея Пирязева.

30 августа в музее «Тульские древности» археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» подвели предварительные итоги экспедиций 2018 года. Уже не первый год одним из самых интересных объектов исследований остаются Тульские засеки. В заповедных лесах сохранились не только сооружения Тульской засечной черты, но и многочисленные древние поселения различных исторических эпох, крепости и могильники. Причем исторические свидетельства жизни древних поселенцев на этой территории археологи находят практически нетронутыми. Объясняется это тем, что с XVI века эти земли были исключены из хозяйственного оборота.

Евгений Столяров, заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле»:

Евгений Столяров – В августе этого года в Дубенском районе, недалеко от реки Колодня, было обнаружено поселение I-II веков со сложной системой укреплений. Небольшой город, предположительно, состоял из двух площадок. Одна из них была защищена тремя валами и тремя рвами. Скорее всего, именно здесь и жили люди, а вторая часть использовалась для хозяйственных нужд.

Предположительно, на этой территории в начале первого тысячелетия проживали сарматы – в городище были найдены наконечники сарматских стрел, копий, поясные наборы, застежки для плаща, фибулы, различные пряжки, детали конской узды и женский браслет.

В Щекинском районе было найдено еще одно древнее поселение. Находки свидетельствуют о том, что здесь на рубеже III-IV веков жили кузнецы. Археологи предполагают, что жители поселения плавили железо и наладили успешную торговлю с другими племенами, находящимися за 500 км отсюда. Об этом свидетельствуют римские монеты,

бронзовые застежки для одежды и осколки очень дорогого по тем временам блюда.

Алексей Воронцов, ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле»:

Алексей Воронцов – Скорее всего, это была красивая глиняная миска, созданная на гончарном кругу. Такую посуду в те времена на территории нашей области не производили. Мы предполагаем, что блюдо было привезено издалека. Похоже, что это черниховская посуда, которую производили готы как минимум за 500 км отсюда. Судя по всему, это часть дорогого столового набора. Такой могли себе позволить только очень состоятельные люди.

В лесу Одоевского района археологи сделали еще одну ценную находку — захоронение рубежа II-III веков . Предположительно, здесь был похоронен воин. На месте погребения обнаружен пояс с подвесками, на одной из которых сохранилась гравировка — грифон. Также сохранилась застежка для плаща.

На территории Куликова поля археологи обнаружили нательные крестики и подвесной замочек от небольшого ларца. Предположительный возраст находок — XIV век.

В комплексе поселений у деревни Малая Стрекаловка были найдены свидетели зарождения и становления тульской металлургии на рубеже XIV-XV веков: фрагменты наковальни и инструментов для обработки металла, а также монетки, нательные крестики, бронзовые колечки, печатки, гончарный резец, кресало для добычи огня.

– По сути, это был крупный промышленный цех, предтеча тульских заводов, — отмечают археологи.

После детального изучения все найденные артефакты станут частью экспозиции музея-заповедника «Куликово поле».