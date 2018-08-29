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На 25 улицах Тулы 30 августа не будет электричества

На 25 улицах Тулы 30 августа не будет электричества

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Луначарского, 44-76-а (чётн.),
  • ул. Комсомольская, 55, 5, 7,
  • ул. Штыковая, 3,
  • ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.), 27,
  • ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,
  • ул. Октябрьская, 314, 296-а,
  • ул. Большая, 1-б,
  • ул. Парниковая, 1,
  • ул. Будённого, 9-17 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
  • ул. Гоголевская, 1, 2,
  • ул. Демидовская Плотина, 4-16 (чётн.), 13, 15,
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
  • пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
  • ул. Некрасова, 24,
  • ул. Маяковского, 42-а,
  • п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:41 +1
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