На 25 улицах Тулы 30 августа не будет электричества
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Луначарского, 44-76-а (чётн.),
- ул. Комсомольская, 55, 5, 7,
- ул. Штыковая, 3,
- ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.), 27,
- ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,
- ул. Октябрьская, 314, 296-а,
- ул. Большая, 1-б,
- ул. Парниковая, 1,
- ул. Будённого, 9-17 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
- ул. Гоголевская, 1, 2,
- ул. Демидовская Плотина, 4-16 (чётн.), 13, 15,
- п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
- ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
- пр-д Школьный, 1-43 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27,
- ул. Некрасова, 24,
- ул. Маяковского, 42-а,
- п. Новоскуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а,
- ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1, 2, 7,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.).
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