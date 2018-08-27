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Житель Тульской области умер от ботулизма, съев консервированных грибов

Житель Тульской области умер от ботулизма, съев консервированных грибов

Роспотребнадзор дает рекомендации, как правильно собирать и хранить грибы.

На территории Тульской области случаев отравления грибами в текущем году не было. Однако вместе с тем в 2018 году в регионе зарегистрировано два случая ботулизма, связанных с употреблением консервированных грибов домашнего изготовления, один из которых закончился смертельным исходом.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области в разгар грибного сезона напоминает основные меры профилактики отравлений грибами:

  • для употребления в пищу собирать только те грибы, съедобные качества которых вам известны, не пробовать на вкус незнакомые грибы;

  • собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах;

  • собирать следует только молодые, не переросшие грибы;

  • не откладывать обработку собранных грибов на следующий день;

  • собирать грибы только в корзину или лукошко, так как грибы, собранные в полиэтиленовые пакеты или пластмассовые ведра, хранятся там без доступа воздуха и быстро портятся;

  • детям до 14 лет нельзя употреблять грибы, у них еще нет достаточного количества ферментов для их переваривания, также не рекомендуется есть грибы пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, лицам, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта;

  • только безусловно съедобные грибы можно варить без предварительного отваривания;

  • перед тем, как готовить грибы, их следует тщательно очистить от земли и промыть;

  • необходимо строго соблюдать технологию при солении и консервировании грибов;

  • если вы покупаете уже собранные грибы, то не приобретайте сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли;

  • если вы покупаете грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или испорченными, не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки, если нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.

Такое смертельно опасное заболевание, как ботулизм, чаще всего возникает при употреблении консервированных грибов домашнего изготовления.

Грибы очень сложно отмыть от земли, поэтому споры ботулизма попадают в банку, где при отсутствии кислорода бактерии быстро размножаются и выделяют ботулотоксин, являющийся одним из самых сильных природных ядов. При домашнем консервировании грибов полностью уничтожить споры ботулизма с помощью высокой температуры чаще всего не удается. Только температурная обработка в профессиональных автоклавах позволяет уничтожить бактерии и споры в маринованных грибах.

Таким образом, в домашних условиях безопаснее всего грибы замораживать, а не консервировать. Если же вы не можете отказаться от употребления консервированных грибов домашнего изготовления, придерживайтесь следующих правил:

  • тщательно промывайте грибы перед их консервированием;

  • строго соблюдайте технологию изготовления грибных консервов, в т.ч. их стерилизацию;

  • храните грибные консервы в условиях холодильника;

  • нельзя употреблять консервы со вздутыми крышками, с неспецифическим запахом.

Однако даже вышеперечисленные меры профилактики не могут полностью исключить возможность возникновения ботулизма при употреблении консервов домашнего изготовления.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:21 +1
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