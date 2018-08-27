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В Тульской области загорелся КамАЗ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области загорелся КамАЗ

К счастью, никто не пострадал.

27 августа в 10.05 в службу спасения сообщили о возгорании КамАЗа, расположенного в Ефремове в д. Заречено. Пожарный расчет был на месте происшествия через 10 минут.

Открытое горение было ликвидировано в 10.18. В результате происшествия выгорели моторный отсек и кабина, обгорели передние колеса, повреждено лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:01 +1
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