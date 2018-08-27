В Тульской области загорелся КамАЗ

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

27 августа в 10.05 в службу спасения сообщили о возгорании КамАЗа, расположенного в Ефремове в д. Заречено. Пожарный расчет был на месте происшествия через 10 минут.

Открытое горение было ликвидировано в 10.18. В результате происшествия выгорели моторный отсек и кабина, обгорели передние колеса, повреждено лакокрасочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.