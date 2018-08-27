В сентябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан
Предварительная запись открыта в приёмной правительства и на портале «Открытый регион».
Задать вопрос ответственным лицам регионального правительства можно на личном приёме. Для этого необходимо записаться по телефону: 30-62-75, в приёмной правительства Тульской области и на портале «Открытый регион».
|
Дата приёма
|
Время приема
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
3 сентября
|
12.00 - 17.00
|
Клещёв Андрей Александрович
|
начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
|
4 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Усачева Наталья Валентиновна
|
заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области
|
5 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Бунин Антон Сергеевич
|
заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
6 сентября
|
12.00 - 15.00
|
Дудник Родион Борисович
|
министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области
|
7 сентября
|
12.00 - 17.00
|
Соломатина Лариса Евгеньевна
|
председатель комитета Тульской области по развитию туризма
|
10 сентября
|
10.00 - 17.00
|
Рыбкина Татьяна Вячеславовна
|
министр культуры Тульской области
|
12 сентября
|
10.00 - 13.00
|
Левина Марина Викторовна
|
заместитель председателя правительства Тульской области
|
13 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Семина Татьяна Александровна
|
заместитель министра здравоохранения Тульской области
|
14 сентября
|
10.00 - 17.00
|
Раков Ярослав Юрьевич
|
министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
|
17 сентября
|
10.00 - 17.00
|
Ивченко Леонид Игоревич
|
начальник государственной жилищной инспекции Тульской области
|
18 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Чеботарева Елена Николаевна
|
начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области
|
19 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Абросимова Татьяна Алексеевна
|
председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния
|
20 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Агеев Антон Валерьевич
|
министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
|
21 сентября
|
10.00 - 17.00
|
Шевченко Элеонора Викторовна
|
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
|
24 сентября
|
10.00 - 17.00
|
Пантелеев Михаил Юрьевич
|
министр имущественных и земельных отношений Тульской области
|
26 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Осташко Оксана Александровна
|
министр образования Тульской области
|
27 сентября
|
10.00 - 15.00
|
Филиппов Андрей Владимирович
|
министр труда и социальной защиты Тульской области
|
28 сентября
|
10.00-17.00
|
Третьяков Андрей Александрович
|
министр здравоохранения Тульской области