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В сентябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

В сентябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

Предварительная запись открыта в приёмной правительства и на портале «Открытый регион».

Задать вопрос ответственным лицам регионального правительства можно на личном приёме. Для этого необходимо записаться по телефону: 30-62-75, в приёмной правительства Тульской области и на портале «Открытый регион».

Дата приёма

Время приема

Фамилия, имя, отчество

Должность

 

3 сентября

 

12.00 - 17.00

 

Клещёв Андрей Александрович

 

начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

 

4 сентября

10.00 - 15.00

Усачева Наталья Валентиновна

заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области

 

5 сентября

10.00 - 15.00

Бунин Антон Сергеевич

 

заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

 

6 сентября

12.00 - 15.00

Дудник Родион Борисович

министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

 

7 сентября

12.00 - 17.00

Соломатина Лариса Евгеньевна

председатель комитета Тульской области по развитию туризма

 

10 сентября

10.00 - 17.00

Рыбкина Татьяна Вячеславовна

министр культуры Тульской области

 

 

12 сентября

10.00 - 13.00

Левина Марина Викторовна

заместитель председателя правительства Тульской области

 

13 сентября

10.00 - 15.00

Семина Татьяна Александровна

заместитель министра здравоохранения Тульской области

 

 

14 сентября

 

10.00 - 17.00

 

Раков Ярослав Юрьевич

 

министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

 

17 сентября

10.00 - 17.00

Ивченко Леонид Игоревич

начальник государственной жилищной инспекции Тульской области

 

18 сентября

10.00 - 15.00

Чеботарева Елена Николаевна

начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области

 

19 сентября

10.00 - 15.00

Абросимова Татьяна Алексеевна

председатель комитета Тульской области по делам записи актов гражданского состояния

 

20 сентября

10.00 - 15.00

Агеев Антон Валерьевич

министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

 

21 сентября

10.00 - 17.00

Шевченко Элеонора Викторовна

министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

 

24 сентября

10.00 - 17.00

Пантелеев Михаил Юрьевич

министр имущественных и земельных отношений Тульской области

 

26 сентября

10.00 - 15.00

Осташко Оксана Александровна

министр образования Тульской области

 

 

27 сентября

10.00 - 15.00

Филиппов Андрей Владимирович

министр труда и социальной защиты Тульской области

 

28 сентября

10.00-17.00

Третьяков Андрей Александрович

министр здравоохранения Тульской области

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:51 +1
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