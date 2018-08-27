В сентябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

Предварительная запись открыта в приёмной правительства и на портале «Открытый регион».

Задать вопрос ответственным лицам регионального правительства можно на личном приёме. Для этого необходимо записаться по телефону: 30-62-75, в приёмной правительства Тульской области и на портале «Открытый регион».